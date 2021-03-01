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Удобрения тюменских производителей начнут поставлять в Турцию

Экономика, 11:50 12 марта 2021

сообщество Тюменская органика во ВКонтакте | Фото: сообщество Тюменская органика во ВКонтакте

Турецкие производители органических удобрений намерены включить в свою продуктовую линейку тюменские товары, сообщает Центр поддержки экспорта Тюменской области по итогам бизнес-миссии в Турцию.

Продукцию во время поездки презентовали три компании: "СК Атлас" (пиломатериалы и торф), "ГеоСпецСтрой" (сапропелевые удобрения), НПЦ "Эврика" (гуминовые кислоты).

"Это была наша первая бизнес-миссия, до этого мы не занимались внешнеэкономической деятельность. Поездка получилась очень интенсивной и плодотворной, удалось провести около 30 встреч. Мы очень довольны тем, что нам предоставили такую возможность со стороны ЦПЭ. Результаты превзошли наши ожидания", - сказал директор компании ООО "СК Атлас" Мухтар Гасанов.

Тюменские предприниматели провели переговоры с потенциальными заказчиками, а также с представителями Министерства сельского хозяйства Турции. После получения необходимых сертификатов и пробных поставок бизнесменов ждет взаимовыгодное сотрудничество.

Центр поддержки экспорта безвозмездно помогает бизнесу Тюменской области выйти на международный рынок в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

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# бизнесмены , центр поддержки экспорта Тюменской области

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