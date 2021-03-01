Тюменские школьники присоединятся к созданию счастливой карты России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принять участие в акции "Счастливая карта России" предлагают школьникам Тюменской области. Она приурочена к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта, сообщает Российское движение школьников.

Чтобы присоединиться к созданию карты, школьникам необходимо до 18 марта пройти регистрацию на сайте рдш.рф и подать заявку в разделе "Мероприятия" на "День счастья 2021". Далее нужно выбрать наименование своего региона из списка и написать в поле ввода одно слово, ассоциирующееся у участника со счастьем.

По итогам акции будет сформирована карта счастливых слов России с регионами.