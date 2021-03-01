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Тюменских студентов приглашают на правовой чемпионат

Общество, 17:32 12 марта 2021

команда "Абсолютное право" во ВКонтакте | Фото: команда "Абсолютное право" во ВКонтакте

Кейс-чемпионат по праву среди студентов вузов и ссузов Тюменской области проходит с 1 марта по 10 апреля. Как сообщают организаторы, участвовать можно индивидуально и в команде до пяти человек.

Регистрация открыта по ссылке до 21 марта.

Задания будут посвящены правовым вопросам, с которыми сталкиваются студенты: аренда квартиры, первое трудоустройство, учебная практика и пересдачи экзаменов.

Для студентов-юристов и студентов неюридических направлений разработаны разные кейсы. Организаторы чемпионата - студенческое научное общество Института государства и права ТюмГУ и Центр развития детей и молодежи "Флагман".

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# студенты , чемпионат

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