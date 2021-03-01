Родителей детей с миопией приглашают на бесплатные лекции

| Фото: скриншот из сообщества "Сохрани зрение" во ВКонтакте | Фото: скриншот из сообщества "Сохрани зрение" во ВКонтакте

Бесплатные онлайн-лекции для родителей детей с миопией (близорукостью) проходят на проекте schoolzrenie.ru. Их читают врачи-офтальмологи со всей страны.

Современные дети (да и взрослые) много времени проводят перед экранами гаджетов, на ресурсе можно ознакомиться с расписанием занятий и узнать много полезного о том, как жить с миопией и не давать ей прогрессировать.

Также открыт курс лекций для пациентов с глаукомой и их родных.