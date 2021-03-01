Тюменским компаниям разъяснят, как стать резидентами "Сколково"

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День Сколково пройдет в Тюменском технопарке 30 марта, сообщает пресс-служба технопарка в Instagram.

Участникам расскажут о возможностях экосистемы "Сколково" для стартапов, как получить от фонда реальную помощь и что делать, если заявка не сразу прошла экспертизу. Спикерами выступят эксперты "Сколково": руководитель департамента регионального развития Юрий Сибирский и руководитель направления по работе с региональными операторами Антон Алимов.

Встреча состоится в зале "Сибирь" и на площадке в zoom (регистрация здесь). Начало в 11 часов. Также в течение дня будут доступны слоты для записи на индивидуальные консультации для проектов.

Евгения Шевцова