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Тюменским компаниям разъяснят, как стать резидентами "Сколково"

Общество, 14:00 13 марта 2021

agrocompost.ru

День Сколково пройдет в Тюменском технопарке 30 марта, сообщает пресс-служба технопарка в Instagram.

Участникам расскажут о возможностях экосистемы "Сколково" для стартапов, как получить от фонда реальную помощь и что делать, если заявка не сразу прошла экспертизу. Спикерами выступят эксперты "Сколково": руководитель департамента регионального развития Юрий Сибирский и руководитель направления по работе с региональными операторами Антон Алимов.

Встреча состоится в зале "Сибирь" и на площадке в zoom (регистрация здесь). Начало в 11 часов. Также в течение дня будут доступны слоты для записи на индивидуальные консультации для проектов.

Евгения Шевцова

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# Сколково , стартап , тюменский технопарк

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