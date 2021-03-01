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Жители УФО смогут насладиться весенним теплом только в конце марта

Общество, 11:37 15 марта 2021

ИА "Тюменская линия"

Встречать весну в конце марта, ждать тепла в апреле и готовиться к любым сюрпризам переменчивой погоды предлагает жителям УФО Свердловское областное отделение РГО.

Как пояснили кандидат географических наук Наталия Скок и ассистент кафедры географии, методики географического образования и туризма УрГПУ Юлия Иванова, установившаяся в конце февраля морозная погода и периодические похолодания в начале марта не являются чем-то исключительным.

В природе весна начинается, когда средняя суточная температура воздуха устойчиво переходит к положительным значениям, и короткие похолодания не могут остановить процесс таяния снега. По многолетним наблюдениям, фенологическая (сезонная) весна начинается только 23 марта, поэтому март на Урале — еще зимний месяц и ждать от него особенного тепла не приходится.

С приходом с севера арктических воздушных масс наблюдается понижение температуры, часто с выпадением снега и даже установлением снежного покрова в конце мая — начале июня. Напротив, с приходом теплого воздуха из Средней Азии резкое потепление может наступить в начале или середине апреля.

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# весна , погода

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