  • 15 марта 202115.03.2021понедельник
  • USD73,5081
    EUR87,7981
  • В Тюмени -5..-7 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Неделя в Тюмени будет по-весеннему теплой, но пасмурной

Общество, 09:49 15 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Весна в Тюмени вступает в свои права. В предстоящую неделю, с 15 по 21 марта, ожидается теплая погода, в отдельные дни возможны осадки.

Как сообщает центр Фобос, в регион с Русской равнины направятся теплые воздушные массы. Благодаря этому средняя дневная температура воздуха составит от ноля до 2 градусов.

15 марта в Тюмени ожидается переменная облачность, днем до минус 2 градусов, ночью до минус 8.

16 и 17 марта будет пасмурно, воздух днем прогреется до ноля градусов, ночью похолодает до минус 8.

18 и 19 марта – переменная облачность и до минус 1 градуса в дневные часы. Ночью столбики термометров опустятся до минус 4.

В выходные дни, 20 и 21 марта, в Тюмени пройдет снег. Дневная температура воздуха составит минус 1 градус. В ночные часы ожидается до минус 9.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:37 15.03.2021Жители УФО смогут насладиться весенним теплом только в конце марта
11:25 15.03.2021Первый завозной случай COVID-19 зафиксировали в Тюменской области год назад
11:14 15.03.2021Югорчанка отправилась покорять "Холостяка" на ТНТ
10:39 15.03.2021"Тюменская линия" проведет трансляцию пресс-конференции по защите прав потребителей