Неделя в Тюмени будет по-весеннему теплой, но пасмурной

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Весна в Тюмени вступает в свои права. В предстоящую неделю, с 15 по 21 марта, ожидается теплая погода, в отдельные дни возможны осадки.

Как сообщает центр Фобос, в регион с Русской равнины направятся теплые воздушные массы. Благодаря этому средняя дневная температура воздуха составит от ноля до 2 градусов.

15 марта в Тюмени ожидается переменная облачность, днем до минус 2 градусов, ночью до минус 8.

16 и 17 марта будет пасмурно, воздух днем прогреется до ноля градусов, ночью похолодает до минус 8.

18 и 19 марта – переменная облачность и до минус 1 градуса в дневные часы. Ночью столбики термометров опустятся до минус 4.

В выходные дни, 20 и 21 марта, в Тюмени пройдет снег. Дневная температура воздуха составит минус 1 градус. В ночные часы ожидается до минус 9.

Любовь Голышева