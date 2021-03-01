Заявки тюменцев в стипендиальном конкурсе Сargill принимают до 31 марта

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Прием заявок на стипендиальный конкурс Сargill для студентов ТюмГУ завершится 31 марта. Участниками могут стать студенты 1-2 курсов программ бакалавриата и специалитета с развитыми лидерскими качествами, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Ребята, успешно прошедшие конкурсный отбор, получат стипендию в размере 5 тыс. долларов в рублевом эквиваленте, а также возможность участия в тренингах и воркшопах по развитию лидерских качеств и навыков под руководством компании Cargill.

Тюменский госуниверситет стал первым вузом Урала и Сибири, включенным компанией Сargill в престижный конкурс международной стипендиальной программы. Она реализуется совместно с Институтом международного образования в Нью-Йорке. Тюменские студенты неоднократно становились победителями.

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