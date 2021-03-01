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Разъезжавшего под наркотиками тюменца отправили в колонию строгого режима

Происшествия, 18:32 15 марта 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Год проведет в колонии строгого режима тюменец за езду под действием наркотиков, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, в июне 2019 года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Datsun. Освидетельствование показало, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения. В следующем месяце тюменца дважды останавливали при подобных обстоятельствах.

Было установлено, что мужчина ездил на арендованном автомобиле без водительского удостоверения. Ранее он был оштрафован за отказ от медицинского освидетельствования, а в 2010 году мужчина был осужден за совершение особо тяжких преступлений.

С учетом судимости и склонности к противоправному поведению, суд назначил ему год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Мужчину взяли под стражу в зале суда.

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# наркотики , суд , уголовное дело

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