Форум "УТРО-2021" пройдет в Салехарде в новом формате

Архивное фото | Фото: https://vk.com/forum.utro Архивное фото | Фото: https://vk.com/forum.utro

В формате кейс-форума пройдет традиционное для Уральского федерального округа "УТРО" в 2021 году. Главное молодежное событие УФО развернется в Салехарде и продлится с 3 по 9 июля. Об этом рассказал заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директор департамента внешних связей региона Александр Мажаров на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС Урал.

Он отметил, что впервые за 11 лет форумной кампании "УТРО" пройдет на Ямале. Из-за эпидемиологической ситуации предполагается всего одна смена на 300 участников. Впервые на молодежный уральский форум пригласят также представителей из других регионов России, а также соотечественников из дальнего и ближнего зарубежья. Предусмотрена и организация отдельной программы для детей, если участники приедут с ними.

Новый формат события, кейс-форум, предполагает семь образовательных и одновременно практических треков, каждый из которых будет иметь готовые продукты. Площадку "Урал урбанистический" организует Югра и здесь студенты и молодые специалисты, связанные с развитием городов, предложат рекомендации по благоустройству общественных пространств и создадут в Салехарде выставку арт-объектов и малых архитектурных форм. "Урал цифровой" курирует Свердловская область, и молодежь, заявившаяся на эту площадку, будет развивать навыки создания комплексных технологических решений под конкретные задачи.

"Урал творческий" - направление, над которым будет работать Тюменская область, итогом этого трека будет творческий цифровой контент. На "Урал образовательный", за который ответственными будут представители Челябинской области, приедут молодые педагоги и разработают онлайн-курс по развитию soft skills у современных преподавателей. Курганская область организует площадку "Урал исследовательский" - здесь молодые специалисты будут изучать инструменты для аналитики социальных и бизнес-процессов. Они побывают на Бованенковском месторождении и в Сабетте.

Ямал возьмет на себя работу двух площадок: "Урал экологический" и "Урал туристический". Биологи, экотуристы, научные специалисты будут заниматься уборкой несанкционированных свалок в поселке Салемал. Помимо экологической акции, их ждет погружение в среду поселка, где проживает много представителей коренных малочисленных народов Севера. На туристической площадке ждут блогеров, авторов экскурсий, интересующихся сферой гастрономии, тех, кто развивает стритфуд, создает сувениры - помимо всего прочего, они отправятся в нетривиальные поездки по Ямалу и, в том числе, увидят ледник Романтиков.

Не обойдется и без традиционного грантового конкурса. Необычно, что участниками "УТРО-2021" могут стать все жители Салехарда - мероприятие будет проходить в центре города и любой заинтересованный сможет прийти на площадки, заверили организаторы.

Регистрация начнется с 1 апреля на сайте. Участников начнут готовить до начала офлайн-форума, используя самые эффективные онлайн-практики по работе с молодежью. Это поможет заранее продумать все аспекты будущих кейсов, чтобы на площадках уже создавать значимые проекты для всего УФО.

"Летом на Ямале круглые сутки светло, и у нас уже родилась шутка, что у нас "УТРО" будет длиться 24 часа в сутки, и весь этот форум будет одно большое утро", - поделился замгубернатора ЯНАО.

Напомним, в 2020 году форум прошел в онлайн-формате. Ключевой темой тогда стали нацпроекты РФ.

Дарья Казакова