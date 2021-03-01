В Тобольске начался ремонт центрального канализационного коллектора

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Первый этап ремонта центрального канализационного коллектора Тобольска завершат к апрелю 2021 года, сообщает городская администрация.

Сейчас коммунальщики монтируют перекачивающую станцию, ремонтируют участок трубы и двух канализационных колодцев без отключения потребителей.

Городские стоки практически со всего Тобольска транспортируются по центральному канализационному коллектору протяженностью 3,4 км. Из-за длительного срока эксплуатации – с 1975 года, коллектор находится в аварийном состоянии. 100% износ сетей, тяжесть грунта и воздействие стоков на трубу периодически приводят к ее разрушению.

Компания СУЭНКО проводит регулярные ремонтные работы по устранению нарушений на коллекторе. В 2020 году специалисты тобольского филиала компании провели раскопки на глубину 10 метров, заменили 20 метров трубопровода и в кратчайшие сроки организовали временную перекачку стоков.

Весной этого года начнется ремонт коллектора бестраншейным способом. Это минимизирует неудобства для жителей и снизит затраты на ремонтные работы. Сейчас специалисты СУЭНКО обследуют коллектор, готовятся к ремонту и закупают необходимое оборудование.

В 6 микрорайоне у жилого дома №1 монтируется временная насосная станция для перекачки стоков. В марте коммунальщики отремонтируют ветхий участок коллектора, закончат монтаж станции, проложат напорный коллектор и завершат ремонт двух канализационных колодцев.