Тюменца, подстрекающего к массовым беспорядкам, ждет суд

| Фото: СУ СК России по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: СУ СК России по Тюменской области во ВКонтакте

Уголовного дела в отношении тюменца, обвиняемого в призыве к массовым беспорядкам, завершено, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

34-летний безработный мужчина разместил в своем аккаунте одной из социальных сетей публикации, которые содержали призывы к массовым беспорядкам с применением насилия, с погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, предметов, представляющих опасность для окружающих, а также, оказанием вооруженного сопротивления представителям власти.

Следователи провели значительный объем мероприятий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Обвиняемый вину признал в полном объеме и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.