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Работники АО "Тобольскстроймеханизация" пожаловались за невыплату зарплаты

Происшествия, 18:41 17 марта 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Работники АО "Тобольскстроймеханизация" пожаловались на невыплату зарплаты за январь 2021 г. Общая сумма долга предприятия составляла более 3,8 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что зарплату не получили 132 работника. Прокурор города внес представление генеральному директору общества и направил в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании зарплаты.

Кроме того, он лично встретился с руководителем и коллективом акционерного общества. На сегодня каждый работник получил зарплату.

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# задолженность , зарплата , прокуратура

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