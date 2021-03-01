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Тюменцы смогут получить 20% кешбэка за туры по России

Общество, 17:30 18 марта 2021

агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: агентство туризма и продвижения Тюменской области

Третий этап программы туристического кешбэка стартовал 18 марта. Туристам вернут 20% от стоимости тура на карту "Мир", сообщает агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Чтобы стать участником программы, нужно с 18 марта по 15 июня 2021 года приобрести тур или оформить проживание в отеле, оплатить поездку картой "Мир" и получить возврат 20%. Кешбэк придет в течение пяти рабочих дней. Максимальный возврат – 20 тыс. рублей за одну операцию по карте "Мир".

Необходимо зарегистрироваться в программе лояльности "Мир". Пройти бесплатную регистрацию можно на сайте privetmir.ru.

Поездку по купленному на условиях программы турпродукту можно осуществить до 30 июня 2021 г. включительно в любой регион России.

Подробная информация о программе здесь.

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# туризм , туристический кешбэк

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