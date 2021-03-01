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На время чемпионата России по лыжным гонкам в "Жемчужине Сибири" трибуны заполнят наполовину

Спорт, 14:07 19 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Чемпионат России по лыжным гонкам в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 27 марта по 4 апреля пройдет при зрителях, сообщает региональный Центр спортивной подготовки. Трибуны центра будут заполнены на 50%, на трассы у зрителей допуска не будет.

"Соревнования пройдут некоторыми ограничениями, вызванными необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Продолжает действовать обязательный масочный режим и соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров", - добавили организаторы.

Зрительских шаттлов не будет. Добраться до места соревнований можно на своем транспорте, либо на муниципальном автобусе до д. Мичурино.

Продажа билетов уже стартовала в кассе Легкоатлетического манежа. В дни соревнований билеты также можно купить в кассе ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"

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# зрители , лыжные гонки , ограничения , чемпионат России

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