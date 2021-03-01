Тюменские медики 250 раз за три года применили дрель для внутрикостных инъекций

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области во ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области во ВКонтакте

Медики тюменской скорой помощи применяли электрическую дрель для внутрикостных инъекций 250 раз за 2018-2020 годы. Это альтернативный способ, когда традиционный внутривенный невозможен или пациент находится в критическом состоянии, сообщает региональная Станция скорой помощи.

Благодаря нацпроекту "Здоровье" тюменские бригады скорой медицинской помощи в течение последних трех лет используют в своей работе передовые инструменты, в том числе, наборы для внутрикостного доступа, состоящие из специальной иглы со скошенными острыми краями и небольшой аккумуляторной дрели, рассчитанной на проведение до тысячи манипуляций. Это позволяет своевременно оказывать помощь взрослым и детям в критических ситуациях.

"В прошлом году 140 пациентов были спасены таким способом, в 2019 также более 100, и для сравнения в 2018 году, когда только внедрялась технология, — их было девять", – рассказал заместитель главного врача скорой медицинской помощи Игорь Ярков.