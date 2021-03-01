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МФК "Тюмень-2009" стал обладателем Кубка Тюменской области

Спорт, 16:35 19 марта 2021

МФК «Тюмень» (архив)

МФК "Тюмень-2009" стал победителем Кубка Тюменской области. Игроки завершили состязания с 60-ю баллами, сообщает ФК "Тюмень".

Воспитанники ФК "Тюмень" 2009 г. р. стали вторыми с 54 баллами. Третье место в турнире, организованном областной федерацией футбола, занял тюменский "Футбол-Класс", у которого 48 очков.

Всего участниками кубка были 21 команда. Приз лучшего игрока вручили лучшему снайперу ФК "Тюмень-2009" Ярославу Бушину, который за 15 матчей забил 29 мячей.

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# Кубок Тюменской области , футбол

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