В Тюмени пройдет первенство города по греко-римской борьбе среди школьников

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

Первенство общеобразовательных учреждений города по греко-римской борьбе среди юношей пройдет в Тюмени 21 марта. Соревнования посвятят памяти основоположника единоборства в областной столице Юрия Тучина, сообщает департамент по спорту и молодежной политике муниципалитета.

В СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) юные спортсмены сразятся в личном и командном первенствах. Победители получат дипломы и медали. Спортивное мероприятие пройдет в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни".

Начало соревнований в 10 часов 30 минут. Подведение итогов и награждение запланированы на 17 часов 30 минут.