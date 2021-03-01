Люди научились потреблять информацию, но не разбираться в ней, считает эксперт Уральского медиафорума

Евгений Новоселов, ИА "Тюменская линия" Евгений Новоселов, ИА "Тюменская линия"

Количество информации в мире растет в геометрической прогрессии. Она производится абсолютно всеми и это важная проблема для современного журналиста.

Об этом в лекции на фестивале "Вместе медиа. Урал" в Екатеринбурге рассказал заведующий центром медиапрактик НИУ Высшей школы экономики Глеб Черкасов. По его словам, в 2021 году классические медиа уступают свои позиции социальным сетям. Сейчас они забирают большую долю распространения информации. Если раньше журналист производил информацию, то сейчас контент производят и потребляют все.

“Если раньше вы идете по улице и видите, что на лавочке сидит глава администрации и играет на гармошке, вам повезло его сфотографировать и написать об этом текст. Сегодня в этом уже нет нужды. Его до вас сфотографировали пять человек на телефон и выложили в соцсети”, - отметил Глеб Черкасов.

Люди научились потреблять информацию и ей пользоваться, но разбираться в ней не научились, добавляет он. Никто полученную информацию не проверяет, поэтому в соцсетях очень много фейков.

"Задача журналиста информацию проверять и верифицировать. Это позволит дать читателю достоверную информацию и возможно в каких-то моментах избежать паники", - считает Глеб Черкасов.

Напомним, региональный этап всероссийского фестиваля "Вместе медиа. Урал" проходит в Екатеринбурге 18-20 марта. В нем принимают участие журналисты редакций СМИ Уральского федерального округа, медиаменеджеры, диджитал-специалисты, управленцы, представители студенческих редакций.

Для участников организованы выступления экспертов федеральных и региональных медиа, мастер-классы, тренинги, экскурсии, медиахакатон.

Евгений Новоселов