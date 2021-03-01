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В Ишиме наградили сотрудников газовой службы

Общество, 09:25 20 марта 2021

«Газпром межрегионгаз Север» | Фото: «Газпром межрегионгаз Север»

Сотрудников газовой службы восточного треста АО "Газпром газораспределение Север" наградил глава Ишимского района накануне дня работника жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба "Газпром межрегионгаз Север".

"Приятно, что работа наших коллег была отмечена руководителями администрации. Это достойные специалисты, ежедневно исполняющие такую незаметную, но важную работу по безаварийному газоснабжению домов жителей. Во время паводка в Ишимском районе они организовывали работы по эвакуации людей с подтопленных населенных пунктов и локализации последствий наводнения", - рассказал исполняющий обязанности главного инженера АО "Газпром газораспределение Север" Максим Неприятель.

В зоне эксплуатационной ответственности Ишимского производственно- эксплуатационного участка Восточного треста АО "Газпром газораспределение Север" находится 54 газифицированных природным газом населенных пункта, более 1 тыс. 300 км газопроводов.

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# Ишимский район

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