Жители региона делятся воспоминаниями об отдыхе в Крыму
| Фото: с сайта Крымского туристского центра (архив)
Жители Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска и Ишима принимают участие во флешмобе "Крымские истории", сообщает Тюменская область сегодня.
Жителям Тюменской области предлагают в социальных сетях ВКонтакте и Instagram поделиться воспоминаниями о Крыме. Участникам предложено рассказать о том, почему они любят Крым, поделиться впечатлениями от поездок под хештегом #крымскиеистории.
В дни празднования воссоединения Крыма с Россией в Тюмени проводится масса мероприятий в онлайн и офлайн-форматах.