Жители региона делятся воспоминаниями об отдыхе в Крыму

| Фото: с сайта Крымского туристского центра (архив) | Фото: с сайта Крымского туристского центра (архив)

Жители Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска и Ишима принимают участие во флешмобе "Крымские истории", сообщает Тюменская область сегодня.

Жителям Тюменской области предлагают в социальных сетях ВКонтакте и Instagram поделиться воспоминаниями о Крыме. Участникам предложено рассказать о том, почему они любят Крым, поделиться впечатлениями от поездок под хештегом #крымскиеистории.

В дни празднования воссоединения Крыма с Россией в Тюмени проводится масса мероприятий в онлайн и офлайн-форматах.