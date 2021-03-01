  • 20 марта 202120.03.2021суббота
  • USD74,1390
    EUR88,4330
  • В Тюмени 0..-2 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жители региона делятся воспоминаниями об отдыхе в Крыму

Общество, 12:20 20 марта 2021

с сайта Крымского туристского центра (архив) | Фото: с сайта Крымского туристского центра (архив)

Жители Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска и Ишима принимают участие во флешмобе "Крымские истории", сообщает Тюменская область сегодня.

Жителям Тюменской области предлагают в социальных сетях ВКонтакте и Instagram поделиться воспоминаниями о Крыме. Участникам предложено рассказать о том, почему они любят Крым, поделиться впечатлениями от поездок под хештегом #крымскиеистории.

В дни празднования воссоединения Крыма с Россией в Тюмени проводится масса мероприятий в онлайн и офлайн-форматах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Крым

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:01 20.03.2021В Ишиме продолжается подготовка к весеннему паводку
13:49 20.03.2021Тюменцы могут бесплатно пройти эндоскопические обследования
13:20 20.03.2021В Тюменской области 76 человек заболели COVID-19 за сутки
12:20 20.03.2021Жители региона делятся воспоминаниями об отдыхе в Крыму