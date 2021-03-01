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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 67 человек выздоровели после COVID-19 за сутки

Общество, 14:30 20 марта 2021

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

67 жителей Тюменской области выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

За весь период пандемии от болезни оправились 30 тыс. 973 человека.

Зафиксировано 76 новых случаев заболевания, в том числе у пяти детей. Всего с начала пандемии - 32 тыс. 886.

К ИВЛ подключены 19 пациентов. 5668 человек остаются под медицинским наблюдением. 971 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 349 пациентов с коронавирусом.

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