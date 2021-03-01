В Тюменской области 67 человек выздоровели после COVID-19 за сутки
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67 жителей Тюменской области выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб.
За весь период пандемии от болезни оправились 30 тыс. 973 человека.
Зафиксировано 76 новых случаев заболевания, в том числе у пяти детей. Всего с начала пандемии - 32 тыс. 886.
К ИВЛ подключены 19 пациентов. 5668 человек остаются под медицинским наблюдением. 971 - на перевахтовке.
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 349 пациентов с коронавирусом.