Тюменские волейболистки начали домашний тур с победы

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

С победы начали домашний тур финала за 5-7 места чемпионата российской волейбольной высшей лиги "А" девушки из ВК "Тюмень", сообщает пресс-служба клуба.

Хозяйки площадки в первый день встречались со столичным "Лучом" и одержали победу в четырех партиях - 3:1.

Первые два сета тюменки выиграли уверенно 25:17 и 25:18. Третья партия принесла успех гостям - 27:25. В четвертом игровом отрезке хозяйки вновь добились успеха - 25:19

У сибирячек 18 очков набрала Виктория Велисевич. Она реализовала 12 атак из 17, поставила пять блоков и сделала один эйс.

"Могли победить и более уверенно. Но в третьей партии после ряда изменений в составе нити игры из рук упустили. Поэтому пришлось на площадке задержаться чуть подольше. "Луч" зацепился за свой шанс. Соперник начал делать то, что хорошо умеет – тащить мячи в защите. И у нас возникли проблемы", - отметила Виктория Велисевич.