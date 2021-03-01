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Школьников приглашают на экскурсии и театральные представления

Общество, 14:54 21 марта 2021

Фото: ИА "Тюменская линия"

Школьные каникулы у тюменских ребят начнутся с 29 марта и продлятся по 4 апреля. В Тюмени продолжают работать экскурсии для школьников: театрализованные, автобусные, пешеходные и многие другие.

Варианты отдыха внутри Тюменской области предлагает ребятам и Тюменский областной союз туриндустрии. "У нас есть много экскурсионных, профориентационных, оздоровительных направленностей. Поездки на различные предприятия, на фермы. Можно съездить в Тобольск, Ялуторовск, Заводоуковск, Ишим – эти направления для наших ребят открыты, - рассказала президент Тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская.

Как пишет "Тюменская область сегодня", выездные мероприятия в другие регионы возможны только в смешанных группах, когда едет школьный класс вместе с родителями.

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