ФК "Тюмень" сыграл со сборной Монголии со счетом 0:0

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Ничьей завершился очередной контрольный матч футболистов ФК "Тюмень" на турецком сборе. Их соперником была национальная сборная Монголии, сообщает пресс-служба тюменской команды.

Голевые моменты были у обоих соперников. У сибиряков пристреливался по воротам даже крайний защитник Сергей Киряков.

Сборная Монголии предстала дисциплинированной командой и тоже имела хорошие возможности забить, но на высоте были вратари "Тюмени" Вячеслав Граб в первом тайме и Глеб Ефимов (во втором).

Следующим соперником "Тюмени" в Турции 21 марта будет "Зенит-2" из Санкт-Петербурга.