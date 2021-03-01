63 человека вылечились от COVID-19 в Тюменской области за сутки

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

63 человека вылечились от COVID-19 в Тюменской области за сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

За весь период выздоровели 31 тыс. 36 человек. Всего с начала пандемии выявлено 32 тыс. 960 случаев заболевания.

19 пациентов из общего числа заболевших остаются на ИВЛ, 5 тыс. 637 человек находятся под медицинским наблюдением, 971 - на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 349 пациентов с коронавирусом.