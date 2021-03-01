Мужчину, по вине которого произошел хлопок газа в многоэтажке в Тюмени, отправят на принудительное лечение

Фото: tyumen.sledcom.ru Фото: tyumen.sledcom.ru

Тюменца, по вине которого произошел хлопок газовоздушной смеси, повредивший многоэтажку на ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени, направят на принудительное психиатрическое лечение.

О завершении расследования уголовного дела сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ по Тюменской области.

По версии следствия, вечером 20 сентября 2020 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени намеренно совершил действия, в результате которых произошел хлопок газовоздушной смеси. Это привело к повреждению и уничтожению общедомового имущества. Общая сумма ущерба составила более 18 млн рублей.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, допросили более 60 человек. По уголовному делу сделали более 30 экспертиз в том числе, экспертизы вещественных доказательств, молекулярно-генетическую, дактилоскопическую, а также стационарную судебную психолого-психиатрическую экспертизы.

Мужчина, страдая заболеванием, не может осознавать характер и значение совершаемых им действий. Специалисты признали необходимость направить мужчину на принудительное лечение в медицинское психиатрическое учреждение специализированного типа.

Материалы уголовного дела передали в прокурору для решения вопроса о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.