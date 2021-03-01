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В Тюмени лекцию о цифровой трансформации экономики прочтет преподаватель университета Иннополис

Общество, 13:05 23 марта 2021

"Точка кипения" во ВКонтакте | Фото: "Точка кипения" во ВКонтакте

Об изменениях цифрового общества в 2020 году и его дальнейшем развитии тюменцы узнают на лекции в "Точке кипения" 24 марта, сообщает региональный департамент информатизации.

Про цифровую трансформацию экономики, начиная от промышленного производства и заканчивая гостиничным бизнесом, расскажет эксперт в области создания комплексных обучающих программ, консультант, преподаватель на программах МВА и МВА МИРБИС, университета Иннополис, курса CDO Университета 20.35 Андрей Кулинич.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке на сайте Leader-ID.

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# лекция , Точка кипения , цифровизация

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