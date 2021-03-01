Тюменская область вошла в Топ-10 по уровню предлагаемых зарплат в феврале 2021 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область заняла 10 место в стране по уровню предлагаемых зарплат в феврале 2021 года, сообщает служба исследований hh.ru.

По ожиданиям соискателей регион оказался на 16 строчке. Тюмень в этом списке на четвертом и пятом местах соответственно.

По сравнению с февралем 2020 года зарплатное предложение в Тюменской области выросло на 2%, а зарплатные ожидания – на 3,9%. В Тюмени средние предлагаемые зарплаты увеличились на 1,3%, ожидаемые – на 4,2%.

По сравнению с февралем 2019 года зарплатное предложение в Тюменской области выросло на 4,4%, а ожидания – на 7,1%. В Тюмени за два года предлагаемые зарплаты выросли на 4,2%, ожидаемые – на 7,6%.

Среди крупнейших городов страны наибольший рост соискательских ожиданий за последний год показала Тюмень: там средняя ожидаемая зарплата в феврале 2021 года составила 40 тыс. 671 рубль, что на 1 тыс. 626 рублей больше, чем в феврале 2020 года. На втором месте – Ижевск, на третьем – Тольятти.