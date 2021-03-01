Закрытие лыжного сезона пройдет в Тюмени в экопарке "Затюменский"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Соревнования по лыжным гонкам "Закрытие зимнего сезона 2020-2021" пройдут в экопарке "Затюменский" 27 марта. Дистанции 3 и 5 км спортсмены будут преодолевать свободным стилем, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

Участниками гонок станут тюменские юноши и девушки 2003-2008 г. р., мужчины и женщины, а также ветераны в возрасте от 40 лет и старше. Соревнования пройдут по возрастным группам.

Чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо до 24 марта подать заявку в мандатную комиссию на лыжную базу спортивной школы № 2 (ул. Барнаульская, 17/2), либо до 26 марта отправить ее на Viber по номеру: 8-922-113-28-55.

Заседание судейской коллегии с представителями команд состоится 24 марта в 17 часов на лыжной базе СШ № 2. При себе необходимо иметь медицинскую справку. Дополнительная информация по телефону: 8 (3452) 283-351.