Диптих о Тюмени художника Миши Моста украсит фасад "Конторы пароходства"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Диптих московского уличного художника с мировым именем, номинанта на премию Кандинского Миши Моста украсит фасад мультцентра "Контора пароходства" в Тюмени.

"Двухсоставная работа будет висеть на улице, на фасаде "Конторы пароходства" в двух местах. Многие мои работы посвящены будущему, взаимодействию человека с технологиями, влиянию науки на общество. Здесь набор элементов, которые складываются в один ансамбль, композицию. Я внедрил в работу в рамках проекта "Транзитный путь" элементы, связанные с Тюменью. Для самого названия города был выбран определенный шрифт", – поделился на презентации Миша Мост.

Автор на протяжении нескольких часов создавал работу о Тюмени на глазах у посетителей мультцентра. Любой желающий мог следить за процессом. Картина была готова к 16 часов 30 минут. На ней Миша Мост изобразил нефтяные вышки, элементы, связанные с наукой и рабочих людей.

Художник признался, что он не был в городе и ему пришлось изучать информацию о нем в интернете. Также гость из столицы совершил небольшой променад по улицам города, когда приехал сюда впервые, ознакомился с работами участников фестиваля "Морфология улиц".

В "Конторе пароходства" представили еще три работы художников Артема Овера, Артема Долгих и Риты Софт. Они создавали арты под кураторством Михаила Моста.

Презентация картин художников состоялась в рамках поддержки ребрендинга "Троекурово". В 2021 году у упаковки продукции бренда произошел редизайн. "Любой дизайн упаковки, особенно отражающий квинтэссенцию бренда – это искусство. Именно поэтому бренд счел важным поддержать современное искусство и организовал сибирский тур знаменитого стрит-арт художника Миши Моста, который создал композицию из двух работ в подарок городу и выступил куратором выставки современных тюменских художников", – рассказала директор по маркетингу категории птица группы "Продо" Марина Семенова.

С экспозицией художников жители областной столицы смогут ознакомиться до 16 апреля.

Инна Пахомова