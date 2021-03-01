Парк национальных культур создают в Голышмановском городском округе

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Создать парк национальных культур - общественную территорию для досуга и проведения массовых мероприятий - планируют в окрестностях деревни Земляная Голышмановского городского округа активные местные жители. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" глава муниципалитета Александр Ледаков.

"В трех деревнях Земляновского сельского поселении живут около 600 человек. По национальному составу это русские и казахи, примерно пятьдесят на пятьдесят. Эта территория не очень привлекательна для крупных инвесторов. Люди занимаются сельским хозяйством - животноводством, овощеводством, выращиванием зерновых", - рассказал глава муниципалитета.

Неподалеку от деревни Земляная, на крутом берегу небольшой, но рыбной речки есть живописная березовая роща. Именно здесь, на лесной поляне, сельские активисты предложили создать площадку для отдыха и проведения праздничных народных гуляний. Начало проекту уже положено - построена небольшая деревянная избы.

Доказательством того, что у инициативы общественников есть неплохой потенциал, послужило проведение на новой площадке национального казахского праздника Наурыз. Места на поляне хватило и для традиционной юрты, и для сцены, на которой прошел концерт, и для торговых рядов, и для народных забав. А на соседнем поле прошли увлекательные конные скачки. Конечно же, на празднике от души повеселились не только казахи, но и представители многих других национальностей.

"Мероприятия такого рода мы планируем проводить здесь и в дальнейшем. Скоро тут появится стационарная казахская юрта. Кроме того, неподалеку, в селе Медведево, есть чувашская община - там люди даже организовали небольшой музей национальной чувашской культуры. Думаю, поляна около деревни Земляная станет привлекательным местом, где все желающие смогут познакомиться с обычаями и традициями наших жителей разных национальностей", - рассказал Александр Ледаков.

Создание парка национальных культур - не инвестиционный проект, а общественная инициатива. Воплотить свои планы в жизнь сельским активистам помогают администрация Голышмановского городского округа и благотворительный фонд "Наше время". Однако можно надеяться, что в будущем эта площадка привлечет внимание предпринимателей, работающих в таких сферах, как туризм, досуг, общественное питание, производство сувениров.

Евгений Бабенко