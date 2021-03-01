В Тюменской области будут обучать больше средних медицинских работников

| Фото: Тюменский медицинский колледж | Фото: Тюменский медицинский колледж

250 дополнительных мест откроют для выпускников школ, планирующих связать свою жизнь со здравоохранением. Об увеличении набора на специальности сестринское и лечебное дело рассказала директор Тюменского медицинского колледжа Марина Макарова.

"Принято решение обучать большее число медиков. Время показало, что эта специальность востребована. Именно средние медицинские работники вынесли пандемию на своих плечах. Чем больше медсестер в больницах, тем лучше качество оказания помощи", - уверена она.

Конкурс на поступление в Тюменский медицинский колледж один из самых больших в России: на одно бюджетное место претендуют 11 абитуриентов.

"Мы уже четыре года держим по стране первое место по конкурсу. Во время приемной кампании 2020 года региональное правительство и губернатор приняли решение об увеличении набора. Такое бывает крайне редко. Все понимают, что медицина нужна, тем более средние медицинские работники. Специальности очень престижные, нужные. В 2021 году также увеличим набор", - сказала Макарова.