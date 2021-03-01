Сборная Тюменской области по танцевальному спорту стала чемпионом России

| Фото: федерация танцевального спорта Тюменской области | Фото: федерация танцевального спорта Тюменской области

Cборная Тюменской области по танцевальному спорту стала чемпионом России в дисциплине "Ансамбли". Формейшн "Вера" представила на чемпионате европейскую программу "Оскар", сообщает региональная федерация танцевального спорта.

Команда готовила постановку по мотивам шедевров мирового кинематографа на протяжение полугода. Прежде чем приступить к хореографической части, танцоры просмотрели все фильмы, саундтреки которых используются в программе.

В латиноамериканской программе "Вера" показала постановку "Предвкушение". В ее основу легла музыка фанк и диско. За программу "Вера" получила серебряную медаль чемпионата России.

Чемпионами в Москве стала не только формейшн "Вера". Тюменская область увезла из столицы самую большую коллекцию медалей - первые и призовые места во всех возрастных категориях.

Участников всероссийских соревнований отобрали на чемпионате и первенстве УФО по танцевальному спорту в Тюмени из 28 ансамблей и 2,5 тыс. спортсменов.

| Фото: федерация танцевального спорта Тюменской области | Фото: федерация танцевального спорта Тюменской области

"Тюменскую область представили 14 ансамблей и 24 пары в индивидуальной программе. Из всех регионов России тюменская - самая большая делегация, 224 спортсмена. Область представлена во всех возрастных категориях", - рассказал старший тренер сборной Алексей Литвинов.