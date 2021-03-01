Новую школу в Тобольском районе сдадут к началу учебного года

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Ученики новой хмелевской школы Тобольского района сядут за парты 1 сентября 2021 года. Об этом сообщил глава муниципалитета Леонид Митрюшкин после посещения строящегося объекта. По его словам, работы идут по графику.

"Новую школу ждали давно. Старое здание, в котором сейчас учатся дети, построено еще в начале 80-х годов. Современная возводится при поддержке правительства области. Тобольский район участвует в региональной программе по замене ветхих деревянных школ", - отметил Леонид Митрюшкин.

Сейчас утвержден дизайн-проект интерьера новой школы. К объекту подведены инженерные сети, готова к запуску автономная газовая котельная. Рабочие постелили кровлю основного корпуса, утеплили и оштукатурили наружные стены здания. Руководство образовательного учреждения занимается вопросами приобретения мебели и оборудования.

Новая школа рассчитана на 60 учебных мест. Проектом предусмотрены просторные классы, библиотека, кабинет информатики, спортзал, пищеблок и группа кратковременного пребывания для дошкольников. Во дворе будет многофункциональная спортивная площадка с зоной для сдачи норм ГТО, беговая дорожка и детский игровой городок.

В Хмелева приезжают ученики из близлежащих деревень – Елани и Ахманая. В сельском поселении живут 56 детей школьного возраста.