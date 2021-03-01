Тюменец пытался дать взятку инспекторам, закинув деньги в патрульный автомобиль

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

49-летний тюменец попытался дать взятку автоинспекторам. Он закинул деньги в патрульную машину через форточку. В будущем мужчина ответит по закону, сообщает региональная ГИБДД.

На ул. Газовиков инспекторы полка ДПС остановили автомобиль Hyundai Solaris, водитель которого развернулся через двойную сплошную линию разметки.

"Мужчина молча закинул через форточку тысячу рублей на переднее сиденье патрульного автомобиля. На вопрос полицейского, автомобилист ответил: "Чтоб не писать". Сотрудники ГИБДД закрыли машину и вызвали на место инцидента следственно-оперативную группу для документирования факта дачи взятки", – рассказали в региональной ГИБДД.

Известно, что за последние три года этот водитель более 30 раз привлекался к ответственности за превышение скоростного режима, а также за неуплату административных штрафов.

В 2021 году 19 водителей в Тюменской области попытались дать взятки сотрудникам ГИБДД. На водителей возбуждены уголовные дела.