  • 24 марта 202124.03.2021среда
  • USD75,3585
    EUR89,7670
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени составили 15 протоколов на дорожников за вывоз снега вне полигона

Общество, 19:15 24 марта 2021

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

15 материалов на безответственных возчиков снега, сбрасывающих его в неположенных местах, будут направлены в административную комиссию, два из них уже переданы на рассмотрение. Подрядчикам за это нарушение грозит штраф в 200 тыс. рублей, сообщает администрация Тюмени.

Административная комиссия выносит представление об устранении нарушения, и люди, привлеченные к ответственности, обязаны вывезти сброшенный снег. Одного из нарушителей специалисты управы ВАО принудили вывезти с такой территории пять самосвалов снега. В ближайшее время к такой работе приступят и остальные.

Как рассказал директор служба заказчика округа Иван Богданов, специалисты управы наблюдают за машинами со снегом и, если они сворачивают не в сторону полигона, следуют за ними. Запрещенную выгрузку фиксируют на фото и видео, выявляют владельцев грузового автотранспорта через ГИБДД.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вывоз снега , штрафы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:01 24.03.2021В тюменских кинотеатрах продолжается прокат российской драмы "Пальма"
19:56 24.03.2021Галина Тунгусова: слабовидящие и слепые люди должны получать востребованные специальности
19:48 24.03.2021Молодежная администрация Тюмени пройдет образовательный интенсив
19:27 24.03.2021В Тюмени для школьников провели открытый урок на Туре