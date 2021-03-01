В Тюмени составили 15 протоколов на дорожников за вывоз снега вне полигона

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

15 материалов на безответственных возчиков снега, сбрасывающих его в неположенных местах, будут направлены в административную комиссию, два из них уже переданы на рассмотрение. Подрядчикам за это нарушение грозит штраф в 200 тыс. рублей, сообщает администрация Тюмени.

Административная комиссия выносит представление об устранении нарушения, и люди, привлеченные к ответственности, обязаны вывезти сброшенный снег. Одного из нарушителей специалисты управы ВАО принудили вывезти с такой территории пять самосвалов снега. В ближайшее время к такой работе приступят и остальные.

Как рассказал директор служба заказчика округа Иван Богданов, специалисты управы наблюдают за машинами со снегом и, если они сворачивают не в сторону полигона, следуют за ними. Запрещенную выгрузку фиксируют на фото и видео, выявляют владельцев грузового автотранспорта через ГИБДД.