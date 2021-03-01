Тюменские спортсменки отличились на первенстве УФО по боксу

| Фото из архива центра дополнительного образования «Контакт» | Фото из архива центра дополнительного образования «Контакт»

Спортсменки тюменского центра "Контакт" успешно выступили на первенстве Уральского федерального округа по боксу среди девушек 2007-2008 годов рождения в Челябинске, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Яна Берсенева боролась за награды в весовой категории до 42 кг, а Валерия Божко в весовой категории до 51 кг. Обе спортсменки получили золотые награды.

По результатам соревнований девушки завоевали право на участие в первенстве России по боксу. Оно пройдет в Ульяновске в начале мая.