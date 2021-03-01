Ночью участок трассы Тюмень - Ханты-Мансийск перекроют четыре раза

| Фото: Росавтодор во ВКонтакте | Фото: Росавтодор во ВКонтакте

Четыре раза будут перекрывать проезд на 621 км трассы Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск в ночь с 24 на 25 марта, сообщает ФКУ "Уралуправтодор".

Вынужденная мера связана с монтажными работами на дороге. Каждый период составит по 15 минут во временном отрезке с 21 до 6 часов. Автомобилистов призывают быть внимательными, учитывать временное ограничение при построении маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).