В Тюмень придет федеральная сеть фитнес-клубов World Class

| Фото: Тюменский ЦУМ | Фото: Тюменский ЦУМ

Федеральная сеть фитнес-клубов World Class станет первым арендатором строящегося бизнес-центра, который будет составлять одно целое с тюменским ЦУМом.

Как рассказал заместитель генерального директора ЦУМа по строительству Андрей Глазунов, площадь, отведенная под занятия фитнесом, составит около 3 тыс. кв. м, на ней расположатся тренажерный зал, 25-метровый бассейн с тремя дорожками, душевые и хаммам.

"World Class - это стандарт качества, поэтому все должно быть на высшем уровне. Сейчас укрепляем грунт, проводим подготовительные работы для устройства монолитного каркаса и усиления конструкций существующего паркинга, также особое внимание уделяем дизайн-проекту”, - пояснил он. Первых посетителей фитнес-клуб примет в 2023 году.

На сегодня World Class - одна из самых известных и крупных российских фитнес-сетей, оперирующая собственными и франчайзинговыми клубами в семи странах и 37 городах. Большая часть из них расположена в России, Казахстане и Киргизии. Также клубы сети представлены в Монако, Турции, Грузии и Беларуси.

World Class является основателем института персональных тренеров в России. В компании разработана система аттестации. В состав тренерской команды клубов входят олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы, мастера спорта международного класса.