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Гостей фестиваля "Малая сцена" в Тюмени привлекает адекватное жюри и площадка

Общество, 14:27 25 марта 2021

МТЦ "Космос" | Фото: МТЦ "Космос"

Всероссийский фестиваль детско-юношеских любительских театров "Малая сцена", который проходит в Тюмени с 25 по 28 марта, сочетает в себе хорошую площадку, адекватное жюри и отсутствие жесткой конкуренции.

Эти моменты на пресс-конференции в МТЦ "Космос" отметила руководитель екатеринбургского театра "Игра" Татьяна Павлова. В 2019 году гости из Свердловской области завоевали Гран-при "Малой сцены". Решили посетить событие вновь – 26 марта в 17 часов театр представит спектакль "Таракане". Это хулиганство про родителей и детей по пьесе Дмитрия Калинина "Дихлофоса – нет!". Возрастное ограничение: 12+.

"В Тюмень мы приезжаем, понимая, что здесь будет классное сочетание качественного контента, клевой площадки, адекватного жюри и здесь никто никого не будет сталкивать лбами. У вас по-настоящему классно находиться. Таких фестивалей мы знаем немного", – поделилась Татьяна Павлова.

Напомним, 25 марта в тюменском МТЦ "Космос" открылся II Всероссийский фестиваль детско-юношеских любительских театров "Малая сцена". Тюменцы смогут увидеть постановки театров из Тюмени, Екатеринбурга, Барнаула, Красноярска, Нижнего Новгорода, Москвы.

С программой события можно ознакомиться по ссылке.

Инна Пахомова

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# актеры , малая сцена , театры , фестиваль

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