Театры из разных городов представят спектакли для детей в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спектакли, мюзиклы от театров из Тюмени, Екатеринбурга, Барнаула, Красноярска, Нижнего Новгорода, Москвы, а также мастер-классы ждут гостей II Всероссийского фестиваля детско-юношеских любительских театров "Малая сцена", который открылся в МТЦ "Космос" в Тюмени 25 марта.

В основную программу "Малой сцены" вошла известная многим тюменцам театральная мастерская "Будильник" с роуд-муви "Чик!". Театральная мастерская "ТеМа" представит в конкурсе спектакль–перфоманс "Пусть они всегда танцуют". Совместное творчество городского молодежного театра "Быть" и театра эстрадной песни "Соломинка" вылилась в мюзикл "#СчастливымБуду".

Все конкурсные работы, представленные на фестивале, про детей и подростков и для детей и подростков. Острые темы, важные вопросы и поиск ответов на них является основой фестивальных спектаклей. Например, главным героем мюзикла "#СчастливымБуду" стал подросток, который плохо учится, остается на второй год и не находит поддержки ни у учителей, ни у родителей. Верить в ребенка продолжают только бабушка и дедушка.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Председатель фестиваля, профессор кафедры режиссеры и художественный руководитель учебного театра ТГИК Марина Жабровец отметила, что сейчас в Тюмени есть много замечательных детских театров. Это "Будильник", участники которого ставят постановки для разных возрастов, театр "Быть", открывший у себя направление для детей. "Нельзя сказать, что такие театры есть во всех микрорайонах города. Мне кажется, их должно быть больше. Фестиваль "Малая сцена" как раз стал мощным сигналом о том, что это дело движется. Как сказал Вячеслав Полунин, все надо превращать в семью. Вот у директора фестиваля Светланы Ханжиной есть такая особенность все превращать в одну большую семью. Это важный момент в детском театре, когда привлекают родителей и друзей к общему делу", – заключила Марина Жабровец.

Театровед, театральный критик, член жюри фестиваля "Малая сцена" Оксана Кушляева рассказала о тенденциях в детских театрах. Она отметила, что сменилась литература, с которой работают детские и подростковые театры. Постановщики все больше внимания обращают на современную европейскую, скандинавскую прозу. "Только эти произведения переводят на русский язык, они сразу же оказываются в театре", – отметила член жюри. На сцене стали поднимать темы, которых раньше в детских театрах не было. Например, темы смерти, развода родителей, буллинга в школе. Стали ставить документальные проекты, написанные подростками. По мнению Оксаны Кушляевой, это отличный способ поговорить с человеком в зале о том, что его волнует.

II Всероссийский фестиваль детско-юношеских любительских театров "Малая сцена" продлится по 28 марта. С его программой можно ознакомиться по ссылке. В связи с профилактическими мерами по коронавирусной инфекции количество мест ограничено. Как отмечает директор фестиваля "Малая сцена", до пандемии организаторы продавали большое количество билетов на спектакли, сейчас же могут реализовать по 20 билетов – остальные места заняты участниками фестиваля.

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова