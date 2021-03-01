Тюменские предприниматели проходят всероссийскую бизнес-перепись

| Фото: Работа России во ВКонтакте | Фото: Работа России во ВКонтакте

Предприниматели Тюменской области проходят всероссийскую экономическую перепись малого бизнеса. Сплошное наблюдение охватывает средние, малые и микропредприятия, а также ИП, сообщает Тюменьстат.

До 1 апреля заполнить анкету можно на сайте Росстата или операторов электронного документооборота, а также на бумажном носителе, сдав документ в органы статистики или отправив по почте. Анкету необходимо заверить подписью и печатью юридического лица или индивидуального предпринимателя.

С 1 марта также появилась возможность отчитаться о работе и через сайт госуслуг. Она будет доступна по 30 апреля включительно. Для получения услуги необходимо обратиться по ссылкам форма №1-предприниматель и форма № МП-сп.

Напомним, средние предприятия отчитываются по действующим формам статнаблюдений, малые и микропредприятия – по форме МП-СП, индивидуальные предприятия – по форме 1-Предприниматель. Чтобы подать данные о себе через сайт госуслуг, юридическим лицам нужна подтвержденная учетная запись и электронная подпись, индивидуальным предпринимателям - только подтвержденная учетная запись.

Всероссийская бизнес-перепись проводится раз в пять лет и позволяет получить достоверную, полноценную, детализированную информацию о деятельности предприятий. В будущем это помогает государству корректировать программы по поддержке малого бизнеса, оказывать адресные виды помощи конкретным предприятиям. На основании полученных данных готовятся и прогнозы экономического развития страны.

Участие в переписи является обязательным для предпринимателей. Если не сдать форму федерального статистического наблюдения вовремя, ИП могут оштрафовать на сумму от 10 до 20 тыс. рублей, компании - от 20 до 70 тыс. рублей.

Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. Все сведения будут использоваться в обобщенном виде.