В Тюмени коллективы детсадов осваивают дыхательную гимнастику
Коллективы тюменских детсадов № 36 и № 118 обучаются дыхательной гимнастике по методу Стрельниковой. Тренировки проходят в рамках межведомственного проекта "Физкультура на производстве", сообщает администрация Тюмени.
Оздоровительный комплекс сотрудникам учреждений презентовали студенты Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Спортивные волонтеры передали воспитателям видеозаписи для самостоятельных занятий.
Работники дошкольных учреждений отметили, что дыхательная гимнастика - это хорошая профилактика респираторных заболеваний и выразили надежду на то, что это поможет быстрее восстановиться коллегам, переболевшим COVID-19.