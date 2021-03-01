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В Тюмени коллективы детсадов осваивают дыхательную гимнастику

Общество, 18:40 25 марта 2021

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Коллективы тюменских детсадов № 36 и № 118 обучаются дыхательной гимнастике по методу Стрельниковой. Тренировки проходят в рамках межведомственного проекта "Физкультура на производстве", сообщает администрация Тюмени.

Оздоровительный комплекс сотрудникам учреждений презентовали студенты Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Спортивные волонтеры передали воспитателям видеозаписи для самостоятельных занятий.

Работники дошкольных учреждений отметили, что дыхательная гимнастика - это хорошая профилактика респираторных заболеваний и выразили надежду на то, что это поможет быстрее восстановиться коллегам, переболевшим COVID-19.

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# детский сад , дыхательная гимнастика

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