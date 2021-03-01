В Тюмени коллективы детсадов осваивают дыхательную гимнастику

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Коллективы тюменских детсадов № 36 и № 118 обучаются дыхательной гимнастике по методу Стрельниковой. Тренировки проходят в рамках межведомственного проекта "Физкультура на производстве", сообщает администрация Тюмени.

Оздоровительный комплекс сотрудникам учреждений презентовали студенты Тюменского колледжа производственных и социальных технологий. Спортивные волонтеры передали воспитателям видеозаписи для самостоятельных занятий.

Работники дошкольных учреждений отметили, что дыхательная гимнастика - это хорошая профилактика респираторных заболеваний и выразили надежду на то, что это поможет быстрее восстановиться коллегам, переболевшим COVID-19.