  • 22 марта 202122.03.2021понедельник
  • USD74,1390
    EUR88,4330
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменскую область поступила партия вакцины от коронавируса объемом 2,5 тыс. доз

Общество, 14:10 22 марта 2021

региональный оперштаб

2 тыс. 500 доз Спутника V поступило в Тюменскую область 22 марта, сообщает региональный оперштаб.

Вакцинацию "Спутником V" прошли 52 тыс. 270 человек. Привились в два этапа 39 тыс. 790 жителей области. В листе ожидания находятся еще 24 тыс. 941 человек, записаны на вакцинацию - 6 тыс. 698.

Всего с начала пандемии в Тюменскую область поступило 55 тыс. 142 дозы.

Записаться на вакцинацию можно на госуслугах, по номеру горячей линии 122 или через поликлинику по месту жительства.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вакцина , вакцинация

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:56 22.03.2021На Всероссийском диктанте ПДД можно выиграть айфон и умные часы
14:39 22.03.2021Под Тюменью ликвидировали несанкционированную свалку снега
14:35 22.03.2021Роботы соревновались в сумо в Областной физико-математической школе
14:10 22.03.2021В Тюменскую область поступила партия вакцины от коронавируса объемом 2,5 тыс. доз