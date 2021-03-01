В Тюменскую область поступила партия вакцины от коронавируса объемом 2,5 тыс. доз

региональный оперштаб региональный оперштаб

2 тыс. 500 доз Спутника V поступило в Тюменскую область 22 марта, сообщает региональный оперштаб.

Вакцинацию "Спутником V" прошли 52 тыс. 270 человек. Привились в два этапа 39 тыс. 790 жителей области. В листе ожидания находятся еще 24 тыс. 941 человек, записаны на вакцинацию - 6 тыс. 698.

Всего с начала пандемии в Тюменскую область поступило 55 тыс. 142 дозы.

Записаться на вакцинацию можно на госуслугах, по номеру горячей линии 122 или через поликлинику по месту жительства.