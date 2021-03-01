Песни "Ой, мороз, мороз" и "Валенки" вошли в программу реабилитации ковид-пациентов Ялуторовска

culture.gov.ru/ culture.gov.ru/

Волонтеры ялуторовского добровольческого центра реализуют проект реабилитации ковид-пациентов санатория "Светлый" песнями. Вместе с ними они в течение часа исполняют популярные народные композиции: "Ой, мороз, мороз", "Валенки", "Миленький ты мой", "Тополя", "Виновата ли я" и другие. Первая встреча прошла 12 марта.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала руководитель добровольческого центра Ялуторовска Виктория Балдук.

"Предложение провести занятия с пациентами санатория "Светлый", которые проходят курс реабилитации после коронавирусной инфекции, поступило от главного врача учреждения. Мы для этого направили волонтеров-студентов медколледжа. Они раздают постояльцам санатория тексты, мы привозим аппаратуру для минусовки и целый час они поют. Народные песни выбрали неслучайно, так как они более протяжные, глубокие, это помогает в восстановлении органов дыхания", - говорит она.

Добровольческого центра Ялуторовска Добровольческого центра Ялуторовска

Среди 15 человек в возрасте 40 и 65 плюс, находящихся на реабилитации, есть профессиональный вокалист. Известно, что женщина более 40 лет преподавала вокал, вела хор. Так что на занятиях по пению она оказалась для волонтеров настоящей находкой, отмечает Виктория Балдук.

Добровольческого центра Ялуторовска Добровольческого центра Ялуторовска

"Сегодня на первом занятии она исполнила песню собственного сочинения и провела упражнения для всех по дыхательной и вокальной гимнастикам. Так что у участников проекта появился еще больший интерес к тому, что они делают", - отметила Виктория Балдук.

Три раза в неделю волонтеры будут петь песни вместе с теми, кто восстанавливается после тяжелой болезни. Срок реализации проекта не определяли, добавляет руководитель добровольцев Ялуторовска, главное, чтобы песни помогли им быстрее оправиться от болезни и наполнили жизнь новыми эмоциями.

Анжела Лебедева