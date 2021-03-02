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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области в учреждении соцобслуживания зафиксировали вспышку COVID-19

Общество, 11:57 02 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Один очаг групповой заболеваемости COVID-19 зарегистрирован в Тюменской области по состоянию на 2 марта. Он находится на контроле регионального управления Роспотребнадзора, сообщает областной оперштаб.

Заражение выявлено в одном из учреждений социального обслуживания: заболели 24 человека, контактных - 16. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

В детских образовательных учреждениях региона очагов COVID-19 нет.

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# очаг , Роспотребнадзор

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