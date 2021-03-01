В Тюмени на нарушителей масочного режима составляют протоколы и направляют в суд
Девушка 27 лет отказалась надеть медицинскую маску в ТРЦ "Гудвин". 20-летний парень был замечен без маски в маршрутке. На них составлены административные протоколы за нарушителей режима повышенной готовности, сообщает Тюменский областной суд.
С учетом того, что эта молодая женщина и парень ранее не привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения, суд ограничился наказанием в виде предупреждения.
Напомним, на основании постановления правительства Тюменской области, при нахождении в общественном транспорте, легковом такси, пассажирском автобусе, получении услуг, в органах власти, различных учреждениях и местах работы индивидуальных предпринимателей использование санитарно-гигиенической маски обязательно.