  • 18 марта 202118.03.2021четверг
  • USD73,1019
    EUR86,9693
  • В Тюмени -3..-5 С 6 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени на нарушителей масочного режима составляют протоколы и направляют в суд

Происшествия, 17:41 18 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девушка 27 лет отказалась надеть медицинскую маску в ТРЦ "Гудвин". 20-летний парень был замечен без маски в маршрутке. На них составлены административные протоколы за нарушителей режима повышенной готовности, сообщает Тюменский областной суд.

С учетом того, что эта молодая женщина и парень ранее не привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения, суд ограничился наказанием в виде предупреждения.

Напомним, на основании постановления правительства Тюменской области, при нахождении в общественном транспорте, легковом такси, пассажирском автобусе, получении услуг, в органах власти, различных учреждениях и местах работы индивидуальных предпринимателей использование санитарно-гигиенической маски обязательно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# медицинская маска , суд

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:41 18.03.2021В Тюмени на нарушителей масочного режима составляют протоколы и направляют в суд
17:19 18.03.2021Водолазы приступили к диагностике газопроводов и ликвидации последствий происшествия на Оби
15:38 18.03.2021В краже смартфонов из тюменского магазина обвинили молодого стажера
13:45 18.03.2021В Тюмени мужчина поджёг дом после конфликта с родственниками