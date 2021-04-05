В Тюменской области нет очагов коронавирусной инфекции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Очагов групповой - пять и более случаев - заболеваемости COVID-19 в Тюменской области нет. Такие данные на 5 апреля приводит региональное управление Роспотребнадзора.

В детских образовательных учреждениях нет случаев групповой заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Продолжает действовать обязательный масочный режим. Также гражданам напоминают о необходимости мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и минимизировать контакты. Записаться на вакцинацию от коронавируса можно через госуслуги, по единому номеру 122 и в поликлинике по месту жительства.