В Тюменской области учреждения культуры возвращаются к плановой работе

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Культурная жизнь Тюменской области входит в обычное русло, сказала генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Надежда Казначеева на пресс-конференции, посвященной Дню работника культуры.

"В период пандемии у людей появляется психологическая нагрузка, мы помогаем им перезагрузиться. Зрителей нужно радовать новыми программами, поэтому набираем новую палитру культурных мероприятий, уверены, что тюменцы и гости региона по достоинству их оценят. Возобновляем все мероприятия, которые были намечены на 2020 год", - добавила она.

"Для тюменцев приготовили весенний подарок — это "Тюменская весна — 2021". С 25 по 31 марта пройдет театральная неделя, где учреждения Тюменского концертно-театрального объединения будут задействованы под театральные постановки. В рамках этой недели с гастролями приедет и Тобольский драматический театр со спектаклем "Медведь", - сказала Казначеева.

По ее словам, часть мероприятий пройдут в онлайн-формате. "Мы продолжаем сотрудничать с виртуальными концертными залами в рамках национального проекта "Культура". С 18 территориями заключили соглашения, еще семь площадок подключатся 3 апреля 2021 года", - сообщила она.

29 апреля в Тюменской филармонии пройдет Пасхальный фестиваль с участием художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. Ведется подготовка к фестивалю "Лето в Тобольском кремле", гостем которого станет оперный певец Ильдар Абдразаков. Надежда Казначеева подчеркнула, что "Лето в Тобольском кремле" будет проходить не только в Тобольске, отдельные мероприятия состоятся в Тюмени. Верстается программа фестиваля "Алябьевская осень".

"Люди соскучились по культурно-массовым мероприятиям, на многие из них уже нет билетов. Это позволяет работать дальше и идти вперед", - подытожила Казначеева.

Ирина Шемякина